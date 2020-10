Ufficiale: Robinho torna al Santos. Percepirà 230 euro al mese

Il Santos, con una nota ufficiale, ha reso noto l’ingaggio di Robson De Souza Robinho. Il figlio torna a casa, quindi, per la quarta volta. Solo per aiutare il club bianconero, con un ingaggio simbolico di 230 euro al mese. Il brasiliano, dopo essersi svincolato dal Basaksehir (Turchia), ha deciso di tornare a casa. Contratto per lui di 5 mesi.

O ROBINHO ESTÁ DE VOLTA! O eterno Rei das Pedaladas assinou contrato de cinco meses e acertou seu retorno para iniciar a quarta passagem pelo Santos! #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/h7YZjDc84L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020

Fonte Foto: Twitter Santos