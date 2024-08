Ufficiale: Roberto Ogunseye è un nuovo giocatore dell’Arezzo

L’Arezzo ha ufficializzato l’arrivo nelle proprie fila di Roberto Ogunseye, attaccante classe ’95 proveniente dalle giovanili dell’Inter e con una grande esperienza in Serie C, in cui ha collezionato 200 presenze e più di 50 gol. Il giocatore arriva dal Cesena con la formula del prestito con diritto di riscatto, e il club toscano lo ha ufficializzato tramite un post sui propri profili social ed un comunicato.

Foto: Instagram Arezzo