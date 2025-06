Ufficiale: Robert Navarro è un nuovo giocatore dell’Athletic Bilbao

24/06/2025 | 09:40:41

L’Athletic Bilbao ha ufficializzato l’acquisto di Navarro, 23 anni, esterno d’attacco cresciuto nei vivai di Osasuna, Barcellona, Monaco e Real Sociedad. Il giocatore vanta 89 presenze tra campionati professionistici e competizioni europee, con due gol segnati in Europa League. Nell’ultima stagione, con il Maiorca, ha disputato 25 partite, alternandosi tra il ruolo di ala e trequartista. «Sono molto entusiasta di questa nuova sfida — ha dichiarato Navarro —. L’Athletic è un club ambizioso e in forte crescita. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere i nuovi compagni e lottare per tutti gli obiettivi stagionali». Il direttore generale dell’area sportiva, Mikel González, ha commentato: «Si tratta di un’opportunità importante. Navarro arriva da svincolato, ha ottima tecnica, è abile con entrambi i piedi e può giocare sia sulle fasce sia in zone centrali».

Foto: instagram Bilbao