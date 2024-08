Ufficiale: Rizzo lascia l’Avellino e firma con la Cavese

La Cavese cmunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Avellino, le prestazioni sportive del difensore Agostino Rizzo.

Nato a Palermo il 24 marzo 1999, cresce nel settore giovanile del Torino prima di tornare in Sicilia dove con la squadra rosanero disputa due stagioni in Primavera. Una presenza in B con il Livorno prima del triennio all’Avellino con più di 80 gare disputate.

La scorsa stagione 16 match con l’Audace Cerignola e 2 reti nel girone C della Serie C Now.

Foto: logo Cavese