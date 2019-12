Ufficiale: Riva presidente onorario del Cagliari. Giulini: “Rappresenta la storia del club”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa annunciando ufficialmente Gigi Riva come presidente onorario del club sardo: “La scelta è nata con grande naturalezza, dopo alcune chiacchierate insieme. Lui è la storia del Cagliari, ci è sembrata la cosa più naturale da fare per festeggiare gli anniversari di questa stagione. Carica di prestigio? Lui vuole essere considerato come il primo tifoso: è solo un modo per esserci più vicino, soprattutto per festeggiare al meglio i 50 anni dallo Scudetto. La scelta è un’emozione e anche un imbarazzo per me, perché più volte mi sono chiesto chi sono io per parlare di Riva, dato che nel 1970 non ero ancora nato. Ma credo che Gigi abbia accettato soltanto per i tifosi. Caratterialmente siamo due persone abbastanza schive, non ci sono state telefonate chilometriche o altisonanti. Il tutto si è svolto con estrema naturalezza, davvero. Abbiamo aspettato i 50 anni per questa scelta, per coinvolgerlo sempre di più. L’amicizia è rinata negli ultimi 5-6 anni, quando anche grazie ai compagni di squadra ci si è conosciuti sempre meglio. Ci siamo visti anche ieri, dove ha voluto rimarcare qualche passaggio della mia conferenza stampa del post Lazio, con alcuni spunti di riflessione. Gli appunti fatti? Forse quello di aver demotivato, pur involontariamente, chi è subentrato ma io parlavo dei 6-7 titolari che mancavano. È una figura importante per me, che va ringraziata per quello che ha fatto: per la mia società, il fatto che abbia accettato la carica durante la mia gestione è un onore. La squadra ha accolto la notizia con grande emozione, a partire dal mister e dal capitano. Parliamo di una squadra che si sta giocando una grande stagione. La presenza di Riva a un evento del centenario? Ci siamo detti che a fine campionato ci risentiremo per capire quale sarà il suo coinvolgimento nella preparazione della prossima stagione. Un bilancio di questa stagione? Stiamo andando oltre più rosea previsione, per ora sono assolutamente soddisfatto. Dobbiamo comunque pensare all’allenamento di domani, alla prossima gara, questo è l’atteggiamento”.

Foto: Cagliari Twitter