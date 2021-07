Ufficiale: Ristovski è un nuovo giocatore dello Spartak Trnava

Milan Ristovski, attaccante della Macedonia del Nord, è un nuovo giocatore dello Spartak Trnava, club in cui aveva già militato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Il classe 1998 ha dunque lasciato definitivamente il Rijeka.

Milan Ristovski will continue in Spartak as Spartak finalizes its most expensive transfer ever.

It's great to see you back in Trnava Milan! https://t.co/mANUPh4ycq

— Spartak Trnava (@FCSpartakTrnava) July 15, 2021