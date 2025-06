Ufficiale: risoluzione consensuale tra Caserta e il Catanzaro

11/06/2025 | 20:08:16

Fabio Caserta ha deciso di lasciare il Catanzaro, firmando quest’oggi la risoluzione consensuale del contratto con le aquile. Con l’allenatore, risolve anche il suo staff. Di seguito la nota diffusa dalla società: “L’U.S. Catanzaro 1929 comunica che, in data odierna, è stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Fabio Caserta e il suo staff. La società desidera ringraziare mister Caserta per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della stagione appena conclusa che ha visto la squadra protagonista di un percorso importante e ricco di emozioni. Al tecnico vanno i più sinceri auguri per le migliori fortune professionali e personali”.

Foto: logo Catanzaro