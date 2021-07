La società U.S. Viterbese 1908 rende nota ufficialmente la risoluzione consensuale del legame contrattuale con Nicholas Bensaja. Al centrocampista che ha totalizzato 51 presenze e 3 gol in maglia gialloblù, il ringraziamento del presidente Marco Arturo Romano e di tutta la società per il lavoro svolto e sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera.

Foto: logo Viterbese sito uff