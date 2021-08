Ufficiale: risoluzione consensuale per Alan Empereur con il Verona

Si dividono le strade di Alan Empereur con il Verona, ecco il comunicato del club: “Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore , 27enne difensore mancino brasiliano che lascia il Club di via Olanda, con il quale – fra Serie A, B e Coppa Italia – ha collezionato complessivamente 41 presenze (con 2 reti e altrettanti assist-gol) in poco più di due stagioni (agosto 2018 – novembre 2020) in maglia gialloblù. Hellas Verona FC ringrazia Alan Empereur e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

Foto: Twitter Hellas Verona