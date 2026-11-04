Rinviata la partita di sabato Granada-Tenerife

04/11/2026 | 12:11:53

La partita che si doveva disputare sabato alle 15:00 tra Granada-Tenerife è stata rinviata, come viene riportato dal comunicato dei padroni di casa: “A seguito della tragica notizia della scomparsa di Jesús de Miguel, giocatore del CD Tenerife, la partita di LaLiga Hypermotion tra Granada CF e Tenerife, in programma sabato 7 novembre allo stadio Nuevo Los Cármenes, è stata rinviata. La nuova data della partita verrà comunicata a breve. Il Club ribadisce le sue più sentite condoglianze ai cari di Jesús de Miguel, così come a tutta la famiglia del CD Tenerife, inviando loro forza e sostegno in questo momento difficile”.

Foto: x Tenerife