Ufficiale: Brighton, rinnovo quinquennale per Adam Webster

È ufficiale: il difensore polivalente Adam Webster ha rinnovato il proprio contratto con il Brighton & Hove Albion. Lo ha annunciato il club inglese tramite i propri canali social. Ecco la nota:

“Brighton & Hove Albion è lieta di confermare che Adam Webster ha firmato un nuovo contratto quinquennale!”.

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 2, 2021