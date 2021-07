Ufficiale: rinnovo per Alberto De Rossi come allenatore della Roma Primavera

Arriva l’ufficialità da parte della Roma, del rinnovo per Alberto De Rossi come allenatore della Primavera giallorossa per la stagione 2021/22.

Questo l’annuncio social della società:

🗨️ “Amo il mio lavoro, lo svolgo con infinita passione. Lo faccio per la squadra della mia città, per la squadra del mio cuore” 🤝 Alberto De Rossi rinnova il contratto da tecnico della Primavera#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) July 17, 2021

Foto: Twitter Roma