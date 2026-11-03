Ufficiale: rinnovo fino al 2031 per Brobbey con il Sunderland

03/11/2026 | 14:55:02

Brain Brobbey attaccante del Sunderland rinnova fino al 30 giugno 2031 con la squadra inglese che lo fa sapere attraverso un comunicato: “Il Sunderland AFC è lieto di annunciare che Brian Brobbey ha firmato un nuovo contratto a lungo termine, legando il proprio futuro al Club fino al 2031. Da quando è arrivato ai “Black Cats” dall’Ajax nell’estate del 2025, il nazionale olandese si è imposto come un elemento fondamentale del reparto offensivo del Sunderland, apportando alla squadra potenza, velocità e una costante pericolosità in attacco. Il ventiquattrenne ha già regalato diversi momenti memorabili con la maglia biancorossa, tra cui una straordinaria tripletta contro il Manchester City all’Etihad Stadium, lo scorso settembre. Grazie a questi tre gol, è diventato il primo giocatore del Sunderland a realizzare una tripletta in Premier League dai tempi di Jermain Defoe nel 2016, confermando le sue qualità sul palcoscenico più prestigioso. Legatosi al Club a lungo termine, l’olandese giocherà un ruolo chiave nelle ambizioni del Sunderland, impegnato in questa stagione sia nelle competizioni nazionali che in quelle europee. Dopo aver firmato il nuovo accordo, Brobbey ha dichiarato: “Sono davvero felice per la fiducia che il Club ha riposto in me. Fin dal mio arrivo, ho percepito una grande ambizione; voglio continuare a crescere e a migliorare come giocatore. Rappresentare il Sunderland in Premier League è per me un onore e un privilegio. Aver contribuito a portare questo Club nelle competizioni europee è un traguardo di cui vado incredibilmente fiero; un successo che rimarrà per sempre nella storia del Club. So di poter diventare una versione ancora migliore di me stesso, ed è proprio questo che mi motiva ogni giorno. Voglio segnare gol, aiutare la squadra e regalare ai nostri tifosi qualcosa di cui possano andare orgogliosi”. “Il Direttore Sportivo del Sunderland AFC, Florent Ghisolfi, ha aggiunto: “Siamo felicissimi che Brian abbia deciso di legare il suo futuro al Sunderland. Questo accordo riflette la convinzione condivisa in ciò che possiamo ottenere insieme e l’impegno reciproco a continuare il nostro percorso di crescita”. “Brian possiede qualità importanti e siamo certi che abbia ancora molto altro da offrire”. È nostra responsabilità sostenere il suo percorso di crescita e stimolarlo quotidianamente, affinché possa esprimere appieno il suo potenziale e contribuire al successo della squadra. “Vogliamo costruire un gruppo che cresca unito, composto da giocatori pronti ad accogliere le esigenze di questo Club e orgogliosi di rappresentare il Sunderland. Brian ha un ruolo importante in questo cammino e non vediamo l’ora di proseguire il lavoro insieme”. Da quando è arrivato al Sunderland AFC dall’Ajax, il 1° settembre 2025, Brobbey ha collezionato 40 presenze in tutte le competizioni, realizzando 10 gol.

Foto: sito Sunderland