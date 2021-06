Ufficiale: rinnovo decennale per Moncayola con l’Osasuna. Il centrocampista ha firmato fino al 2031

Con un comunicato l’Osasuna ha annunciato il rinnovo record di Jon Moncayola fino al 2031: “Il Club Atlético Osasuna ha rinnovato Jon Moncayola per le prossime dieci stagioni. La squadra ha firmato un nuovo rapporto contrattuale che lo legherà fino al 30 giugno 2031. La clausola rescissoria in LaLiga Santander sarà di 22.000.000 di euro nei prossimi due anni e di 20.000.000 di euro negli anni restanti. Questa mattina, alle 12:30, il calciatore si presenterà in conferenza stampa telematica in compagnia del direttore sportivo Braulio Vázquez”.

Foto: Twitter Osasuna