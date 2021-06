Ufficiale: Rinnovato il prestito di Pussetto con l’Udinese

L’Udinese Calcio tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Watford Fc per il prolungamento del prestito di Ignacio Pussetto per un’ulteriore stagione in bianconero. Questo il comunicato del club:

“E’ con grande piacere che Udinese Calcio annuncia di aver rinnovato l’accordo con il Watford Fc per il prestito di Ignacio Pussetto.

Nacho, dunque, continuerà a vestire la maglia bianconera anche nella stagione sportiva 2021/2022.

Arrivato in Friuli nell’estate 2018 ha totalizzato 9 reti in 63 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia nelle sue due esperienze bianconere. Al suo ritorno, nel campionato 2020/2021, ha realizzato 4 gol in 14 partite disputate prima dell’infortunio al ginocchio dello scorso gennaio.

Ora Pussetto è pronto per vivere una nuova stagione in maglia bianconera e raggiungere, insieme, importanti traguardi.

Adelante Nacho!”

