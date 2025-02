Ufficiale: rinnovano Mannini e Romano

In casa Roma è tempo di rinnovi. Dopo il prolungamento contrattuale di Pisilli, è arrivato anche il rinnovo per Alessandro Romano e Mattia Mannini. Questo il comunicato della società giallorossa: “L’AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento dei contratti di Mattia Mannini e di Alessandro Romano. Mannini ha firmato un contratto che lo legherà all’AS Roma fino al 2028, Romano fino al 2027. Per entrambi i calciatori il club potrà esercitare un’opzione di prolungamento di un anno. Congratulazione ragazzi”.

FOTO: sito Roma