Ufficiale: rinnovano i direttori sportivi di Cesena e Mantova

Due rinnovi dirigenziali in Lega Pro, Cesena e Mantova hanno prolungato il rapporto di lavoro dei rispettivi direttori sportivi, ecco i comunicati: “Il Cesena FC comunica di aver raggiunto questo pomeriggio un accordo con Moreno Zebi per la prosecuzione del rapporto professionale in scadenza il prossimo 30 giugno. Anche nella stagione 2021/22, pertanto, Moreno Zebi ricoprirà l’incarico di direttore sportivo del club bianconero”.

“Il Mantova 1911 ripartirà da un punto fermo e da una figura professionale che si è fatta sempre più apprezzare per competenza, capacità e spessore (anche umano). Ecco perché è stato facile, quasi naturale, scegliere la linea della continuità, confermando piena fiducia al Direttore Sportivo Alessandro Battisti, cui è stato rinnovato il contratto per la prossima stagione (2021-22), con opzione per quella successiva”.