Ufficiale: Rincon nuovo segretario tecnico delle nazionali del Venezuela

10/11/2026 | 10:58:41

Tomas Rincon ex giocatore che ha militato in Serie A con le maglie di Genoa, Torino e Juventus e Sampdoria è diventato il nuovo segretario tecnico delle nazioni del Venezuela, a farlo sapere è proprio la nazionale tramite un comunicato: “La Federazione calcistica venezuelana (FVF) annuncia la nomina di Tomás Rincón a nuovo Segretario Tecnico delle Nazionali maschili, il quale metterà la sua esperienza e la sua carriera al servizio dello sviluppo del calcio nazionale. L’ex capitano del Vinotinto assumerà questo incarico, mettendo a disposizione la leadership, l’impegno e la conoscenza acquisiti nel corso della sua carriera da calciatore. Rincón lavorerà a stretto contatto con Luis Ángel Sánchez, Direttore delle Nazionali Maschili e dello Scouting, e Luis Giménez, Direttore dello Sviluppo e delle Competizioni della FVF, per rafforzare il lavoro di squadra e contribuire alla crescita delle nazionali e delle nuove generazioni. Con questa integrazione, la FVF continua ad arricchire la propria struttura organizzativa con esperienza e competenze, puntando a raggiungere gli obiettivi e le sfide del calcio venezuelano.”

Foto: sito Venezuela