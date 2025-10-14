Ufficiale, Rimini: tesserati gli svincolati Contaldo e De Luca

14/10/2025 | 14:03:41

È arrivata l’ufficialità: il Rimini Football Club ha annunciato l’ingaggio del classe 2002 Francesco Contaldo e del classe 2000 Antonio De Luca.

Questo è il comunicato ufficiale del club:

“Rimini Football Club annuncia i tesseramenti di Francesco Contaldo e Antonio De Luca.

Francesco Contaldo, centrocampista classe 2002, ha trascorso sette anni in Spagna tra giovanili e prime squadre di diversi club iberici, prima di approdare in Italia alla Pro Vercelli, con cui ha disputato le ultime due stagioni in Serie C.

Antonio De Luca, laterale destro classe 2000, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Juve Stabia, Salernitana e Triestina, maturando esperienze che ne hanno consolidato il percorso di crescita.

Il Club augura ad entrambi le migliori fortune in maglia biancorossa”.

Foto: Logo Rimini.