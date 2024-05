Ufficiale: Rimini, risoluzione consensuale con mister Troise

Il Rimini Football Club comunica che si interromperà il 30 giugno il rapporto di lavoro con mister Emanuele Troise. La presidente Stefania Di Salvo a nome di tutti i dirigenti e della società tutta intende ringraziare il mister e il suo staff per il grande lavoro svolto dal momento del suo arrivo in una situazione non semplice di classifica svolgendo il compito con totale dedizione e senso di responsabilità. La società augura per il futuro a Emanuele Troise le migliori soddisfazioni professionali e umane”.

Foto: logo Rimini