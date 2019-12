Ufficiale: Rimini, risolto il contratto di Bellante

Vincenzo Bellante non è più un calciatore del Rimini. Come si legge in una nota del club, “Il Rimini F. C. rende nota l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con l’attaccante, classe ’97, Vincenzo Bellante. A Vincenzo il ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati durante la permanenza in biancorosso e i migliori auguri per il prosieguo della carriera“. Protagonista in stagione di 10 presenze tra campionato di Serie C e Coppa Italia di categoria, il giocatore non aveva mai trovato la via del gol.