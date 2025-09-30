Ufficiale: Rimini, ingaggiato Brancato

30/09/2025 | 18:22:39

Rimini F.C. è lieto di annunciare l’arrivo in biancorosso di Alessandro Brancato, attaccante classe 2004. Cresciuto nel settore giovanile del Foggia, club con cui ha anche esordito e militato con la prima squadra in Serie C, Brancato ha successivamente maturato esperienze con le maglie di Olbia, Imperia e Sammaurese. Un nuovo tassello che si aggiunge al reparto offensivo biancorosso che porta entusiasmo e tanta determinazione.

Foto: logo Rimini