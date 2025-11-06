Ufficiale: Rimini, accordo preliminare per la cessione del club al gruppo Di Matteo

06/11/2025 | 22:07:12

Rimini F.C. comunica che in data odierna è stato sottoscritto il contratto preliminare per la cessione del 100% delle quote societarie da parte della Building Company S.r.l. al gruppo guidato da Nicola Di Matteo. In merito all’operazione, Giusy Anna Scarcella ha voluto rilasciare la seguente dichiarazione: “In questi mesi abbiamo lavorato con grande senso di responsabilità per tutelare il Rimini F.C. e garantirgli un futuro. Alla luce delle circostanze, non era più possibile da parte mia assicurare la continuità gestionale e finanziaria necessaria al club. Desidero ringraziare il gruppo guidato da Nicola Di Matteo per aver accolto la sfida con determinazione, consentendo al Rimini di proseguire il proprio cammino e di mantenere viva la sua identità. Sono sicura che questo passaggio riporterà serenità, entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente biancorosso, in particolare ai ragazzi e allo staff che ogni giorno lavorano per onorare questa maglia.”

Nella giornata di domani è previsto il pagamento finalizzato al dissequestro delle quote e il conseguente passaggio di consegne alla nuova proprietà. Rimini Football Club.

