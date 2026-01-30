Ufficiale: Riera nuovo allenatore dell’Eintracht Francoforte

30/01/2026 | 21:43:42

Albert Riera nuovo tecnico del Francoforte, c’è l’annuncio ufficiale dei tedeschi:”Albert Riera sarà il nuovo allenatore. Albert Riera ha recentemente ottenuto successi con il club di prima divisione slovena NK Celje, guidandolo alla vittoria della Coppa nazionale nel suo primo anno alla guida. In questa stagione, il club del nord-est del paese è in testa alla classifica con un vantaggio di dodici punti sui rivali più vicini. Inoltre, sotto la guida di Riera, il Celje ha raggiunto i play-off della UEFA Conference League.

Nel suo primo incarico da capo allenatore, Riera ha vinto la doppietta nazionale, titolo di campionato e vittoria della coppa, con l’Olimpija Ljubljana nel 2023. Ha inoltre maturato esperienza come allenatore internazionale nella stagione 2023/24 con il tradizionale club francese Girondins de Bordeaux.

Numerosi titoli come giocatore

Riera, nato a Manacor, Maiorca, nel 1982, ha iniziato la sua brillante carriera calcistica sull’isola delle Baleari. Dal RCD Mallorca, ha poi giocato per club in Francia, Spagna, Inghilterra, Turchia, Italia e infine Slovenia, dove ha concluso la sua carriera. La sua voglia di vincere e il suo atteggiamento professionale lo hanno contraddistinto anche come giocatore. Durante la sua carriera attiva, Riera ha collezionato 430 presenze, tra cui quelle con i club di Premier League Liverpool FC e Manchester City. Ha vinto un totale di sei titoli con RCD Mallorca, Galatasaray SK e Olympiacos FC.

Albert Riera ha giocato 16 volte per la nazionale spagnola.

Due nuovi allenatori assistenti

Oltre al nuovo allenatore, l’Eintracht Francoforte si unirà a lui con due allenatori in seconda. Pablo Remon Arteta e Lorenzo Dolcetti hanno già collaborato con successo con Riera all’NK Celje. Arteta è titolare di licenza UEFA Pro, mentre Dolcetti di licenza UEFA A.

L’allenatore in seconda Jan Fießer e l’allenatore dei portieri Jan Zimmermann continueranno a far parte dello staff tecnico.

Riera sarà a Francoforte da lunedì

Domenica prossima, Albert Riera sarà fuori gioco per l’ultima volta come allenatore dell’NK Celje, su sua richiesta. La partita decisiva contro l’NK Maribor segnerà la fine del suo mandato in Slovenia, prima che il 43enne sia atteso a Francoforte all’inizio della prossima settimana, dove inizierà a lavorare con la sua squadra e verrà presentato ufficialmente”.