Ufficiale: Richardson al Copenaghen

22/01/2026 | 21:20:09

Come anticipato da Firenze Viola Richardson lascia la Fiorentina e riparte dal Copenaghen, c’è l’annuncio del club toscano: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Richardson all’ F.C. Copenhagen”. Il centrocampista ha parlato al sito del Copenaghen: “Per me è importante arrivare al F.C. Copenaghen. È un grande club, che lotta per i titoli e che fa molto bene sulla scena europea. So che in passato c’è stato il desiderio di portarmi nel club, ed è piacevole che ci sia riuscito ora. Ho avuto alcune conversazioni convincenti con la dirigenza del club e abbiamo discusso su come posso mettere in gioco le mie qualità nella squadra. Mi sento sia sicuro che pieno di aspettative, e non vedo l’ora di iniziare. Nell’ultimo mezzo anno non ho giocato molto, e desidero contribuire e fare la differenza per la mia squadra. Darò tutto ciò che ho per guadagnarmi un posto in squadra e lasciare un’impronta positiva nella maglia bianca”.

foto x copenaghen