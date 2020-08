Ufficiale: Ricciardi rescinde con la Fermana

Luca Ricciardi rescinde consensualmente il suo rapporto con la Fermana. Ad ufficializzare il tutto è lo stesso club gialloblù.

“La Fermana comunica ufficialmente la risoluzione consensuale con il centrocampista Luca Ricciardi, classe 1989. La società lo ringrazia per l’impegno profuso in questa stagione e augura le migliori fortune sportive per il proseguo della sua carriera”.

‼️ RESCISSIONE CONSENSUALE CON LUCA RICCIARDI ‼️

Foto: Fermana Facebook