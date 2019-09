Ufficiale: rescissione contrattuale tra il Pisa e il portiere Cardelli

Dopo la chiusura della finestra estiva di calciomercato, il Pisa comunica di aver rescisso il contratto del portiere classe ’95 Daniele Cardelli, tornato in nerazzurro solamente un paio di mesi fa dal prestito al Cuneo. Questa la nota societaria: “Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito la risoluzione del rapporto professionale in essere con il calciatore Daniele Cardelli al quale rivolgiamo i migliori auspici per il prosieguo della carriera“.

Foto: sito ufficiale Pisa