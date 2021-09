Dopo poco più di sei mesi è finita l’avventura di Fabio Mazzeo al Potenza. L’attaccante classe ’83 ha rescisso il contratto, ecco la nota ufficiale del club:

“Il Potenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto con il calciatore Fabio Mazzeo. A Fabio il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.