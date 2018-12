Ufficiale: Rennes, esonerato il tecnico Sabri Lamouchi

Il Rennes cambia guida tecnica. Sabri Lamouchi, ex giocatore in Italia con la maglia del Parma, del Genoa e dell’Inter, è stato infatti esonerato nelle scorse ore dal club francese. Julien Stephan, tecnico delle riserve del Rennes, sarà il traghettatore per i prossimi impegni. Di seguito il tweet del club transalpino:

[COMMUNIQUÉ OFFICIEL]

Le Stade Rennais F.C. ayant décidé de mettre à pied son entraîneur Sabri Lamouchi, Julien Stéphan, entraineur de l'équipe réserve, sera en charge de l’équipe professionnelle durant cette période. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 3, 2018

Foto: sito ufficiale Rennes