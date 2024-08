Il Benfica ufficializza il ritorno di Renato Sanches dal PSG: “Nutrito allo Sport Lisboa e Benfica, il centrocampista 26enne Renato Sanches sta tornando a casa per indossare la maglia delle aquile e rafforzare la squadra di calcio professionistica per la stagione 2024/25, in prestito dal club francese PSG. L’accordo include un’opzione di acquisto”.

Foto: instagram Benfica