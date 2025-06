Ufficiale: Renato Paiva non è più l’allenatore del Botafogo

30/06/2025 | 09:33:58

Renato Paiva non è più l’allenatore del Botafogo. Ecco la nota ufficiale: Il Botafogo comunica che Renato Paiva non è più l’allenatore della prima squadra. La decisione è stata comunicata al tecnico nella serata di domenica 29. Il club ringrazia Paiva e il suo staff per il lavoro svolto negli ultimi mesi al servizio del Glorioso – in particolare per la storica vittoria contro il Paris Saint-Germain nel Mondiale per Club e per la qualificazione agli ottavi di finale di Libertadores e Coppa del Brasile. John Textor e la direzione del dipartimento calcistico sono ora alla ricerca di un nuovo allenatore, con l’obiettivo di proseguire il cammino verso nuovi titoli, puntando al bis in Libertadores e Brasileirão e al primo, storico trionfo in Coppa del Brasile.

Foto: Instagram Botafogo