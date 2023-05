Ufficiale: Renate, salutano il ds Obbedia e l’allenatore Dossena

Il ds Antonio Obbedio e il tecnico Andrea Dossena lasciano il Renate.

Questo il comunicato del club: “A.C. Renate S.r.l. informa che dopo tre stagioni di lavoro intenso – culminate con altrettante qualificazioni ai Playoff – e di grande passione sia sul campo che dietro alla scrivania, Antonio Obbedio, Direttore Sportivo, lascerà il club nerazzurro. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2023, non sarà rinnovato. Contestualmente, anche Mister Andrea Dossena non siederà più sulla panchina delle pantere nel campionato 2023/2024. Nella sua prima esperienza alla guida di un club professionistico, ha avuto il merito di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dal club, non ultimo la qualificazione ai Playoff, sesta delle ultime sette stagioni di Lega Pro. Ad entrambi va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata quotidianamente, oltre al sincero augurio di poter raggiungere importanti traguardi personali nel prosieguo di carriera”.

Foto: logo Renate