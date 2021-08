Ufficiale: Renate, in porta arriva Giacomo Drago

Tramite una nota sui propri canali ufficiali, il Renate ha annunciato di aver ingaggiato il portiere Giacomo Drago. Ecco il comunicato del club:

“La società A.C. Renate, in data odierna comunica di aver aggiunto all’organico della Prima Squadra il calciatore Giacomo Drago. Nato il 9 marzo 2001, è un portiere cresciuto nel Genoa, con cui ha trascorso sette stagioni, prima del trasferimento al Novara. Un biennio in azzurro, culminato con l’esordio in Serie D nella passata stagione. Prima parte di campionato alla Torres, seconda in forza al Casale, dimostrando di essere uno dei migliori estremi difensori della categoria. Giacomo ha siglato un accordo annuale con il club nerazzurro, che nella prossima stagione potrà esercitare l’opzione per il rinnovo fino al 2023”.

