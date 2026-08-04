Ufficiale: Renard è il nuovo CT della Costa d’Avorio

04/08/2026 | 17:35:09

Hervé Renard torna a sedersi nuovamente sulla panchina della Costa d’Avorio. L’allenatore francese, chiamato in fretta e furia dalla Tunisia durante i Mondiali ed esonerato dopo appena due partite, ha firmato per Gli Elefanti dopo averli portati in trionfo durante la Coppa d’Africa 2015.

Il comunicato della Federazione ivoriana: “Il signor Hervé Renard, campione africano con la Costa d’Avorio nel 2015, torna a guidare gli Elefanti con la missione di preparare la nazionale e partecipare alle prossime competizioni internazionali. Il signor Hervé Renard è atteso ad Abidjan nei prossimi giorni per assumere ufficialmente il suo incarico. Sarà presentato ai media e al pubblico sportivo in una conferenza stampa; la data, l’ora e il luogo saranno annunciati in seguito”.

Foto: Sito Federcalcio francese