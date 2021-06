Ufficiale: Rèmy Descamps passa al Nantes

Accordo trovato tra il Nantes, squadra francese militante in Ligue 1, ed il Royal Charleroi Sporting Club, squadra belga della Pro League, per il passaggio di Rèmy Descamps. Il portiere 24enne ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra giallo-verde fino al 2024.

▹ 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 ✍️

Le @FCNantes et le @SportCharleroi ont trouvé un accord pour le transfert de @Rmydescamps (24 ans). Le gardien de but français s’est engagé jusqu’en 𝟚𝟘𝟚𝟜 avec les Jaune et Vert.

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗥𝗲́𝗺𝘆 ☺️

