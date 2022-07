Remy Cabella ex giocatore del Marsiglia resterà in Ligue1, è ufficiale la firma del contratto con il Lille. Il calciatore ha firmato un contratto di un anno più l’opzione per il secondo.

🔴 ​Rémy Cabella est un Dogue. Bienvenue à la maison, Rémy ⚜ @newbalance #TheNewLOSCStory — LOSC (@losclive) July 10, 2022