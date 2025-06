Ufficiale: Reinildo e l’Atletico Madrid si separano

30/06/2025 | 11:16:39

Reinildo Mandava non è più un calciatore dell’Atletico Madrid. Il club ha voluto salutare il giocatore 31enne con un messaggio di ringraziamento: “Grazie di cuore, Reinildo, per il tuo coraggio e la tua dedizione durante tutto il tuo percorso come membro dell’Atlético. Ti auguriamo il massimo successo per le tue prossime sfide”.

Foto: insta atletico madrid