Ufficiale: Reijnders è un nuovo calciatore dell’Al-Qadsiah

19/08/2026 | 17:45:47

L’Al-Qadsiah ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dal Manchester City il diritto alle prestazioni sportive di Tijani Reijnders.

Ecco il comunicato:

“La dirigenza della società calcistica saudita Al-Qadsiah ha completato le procedure per l’ingaggio del centrocampista internazionale olandese Tijjani Reijnders, proveniente dal Manchester City inglese, con l’obiettivo di rinforzare la prima squadra in vista della prossima stagione, in una mossa che conferma le ambizioni del club di competere ai massimi livelli.

La firma del contratto si è svolta presso la sede del club, alla presenza dell’amministratore delegato James Bisgrove, del direttore sportivo Carlos Antón e dell’allenatore Brendan Rodgers, dopo che il giocatore ha superato con successo le visite mediche.

Reijnders si distingue per la sua presenza nel centrocampo: è abile nella costruzione del gioco e nella gestione del ritmo delle partite, oltre a possedere una notevole efficacia offensiva e la capacità di andare a segno dalla distanza. Caratteristiche che si sposano con lo stile di gioco adottato dallo staff tecnico della squadra.

Reijnders ha iniziato la propria carriera nel club della sua città, il PEC Zwolle, prima di trasferirsi all’AZ Alkmaar nel 2017, dove è cresciuto progressivamente fino a diventare uno dei centrocampisti più importanti dei Paesi Bassi. Con il club ha disputato 128 partite ufficiali, realizzando 13 gol.

Nell’estate del 2023, Reijnders si è trasferito al Milan, in Italia, disputando nell’arco di due stagioni 104 partite ufficiali e segnando 19 gol. Ha raggiunto l’apice della propria carriera nella stagione 2024-2025, quando ha realizzato 15 gol in tutte le competizioni, venendo eletto miglior centrocampista della Serie A e conquistando anche la Supercoppa Italiana, prima di trasferirsi al Manchester City per affrontare la sua prima esperienza in Premier League.

A livello internazionale, Reijnders ha esordito con la nazionale olandese nel settembre 2023 e da allora è diventato uno dei punti fermi della selezione. Approda quindi all’Al-Qadsiah con una vasta esperienza maturata in alcuni dei principali campionati europei, oltre alle numerose presenze internazionali ai massimi livelli”.

Foto: X Al-Qadsiah