Ufficiale: Regragui lascia il ruolo di CT della Nazionale del Marocco

05/03/2026 | 22:00:51

Walid Regragui ha ufficialmente annunciato la fine della sua esperienza come commissario tecnico della nazionale marocchina. La notizia era già nell’aria sin dal 6 febbraio, quando aveva presentato le dimissioni alla Fédération Royale Marocaine de Football, pochi giorni dopo la finale di CAN persa contro il Senegal. Una decisione presa dopo la sconfitta nella finale della Coppa d’Africa, contro il Senegal. Nonostante i Mondiali imminenti e il Marocco che parte come migliore squadra africana, e dal quarto posto degli scorsi Mondiali, Regragui lascia la guida della Nazionale.

Foto: X Marocco