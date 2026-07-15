Ufficiale: Reggiana, Vacondio e Tosi rinunciano ai rispettivi incarichi di Direttore Generale e Responsabile dell’Area Tecnica

15/07/2026 | 20:00:50

“AC Reggiana comunica ufficialmente che Ivano Vacondio e Doriano Tosi hanno rinunciato, con effetto immediato, ai rispettivi incarichi di Direttore Generale e Responsabile dell’Area Tecnica. Le parole del patron, Romano Amadei: “Preso atto delle rinunce di Ivano Vacondio e Doriano Tosi, la gestione della Reggiana proseguirà con ancora maggiore impegno insieme ai Soci con cui sto lavorando da sette anni. Confermo, quindi, totale stima e incondizionata fiducia nelle figure e nell’operato del presidente Carmelo Salerno e del vice presidente Giuseppe Fico, che proseguiranno con me questo percorso”.

foto sito reggiana