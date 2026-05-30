Ufficiale: Reggiana, Vacondio e Tosi entrano in dirigenza

30/05/2026 | 13:22:40

La Reggiana ritocca la sua dirigenza con l’ingresso di Ivano Vacondio come direttore generale e Doriano Tosi in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica. Ecco il comunicato del club:” AC Reggiana comunica ufficialmente l’ingresso in Società di Ivano Vacondio, a cui è stato affidato l’incarico di Direttore Generale, e di Doriano Tosi, nel ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica. Ivano Vacondio porta in dote al Club un’esperienza quarantennale in ambito manageriale e amministrativo, nel segno del profondo legame con il territorio reggiano. Per Doriano Tosi si tratta di un ritorno in granata, dopo il triennio dal 2019 al 2022, che consolida uno storico sodalizio sportivo con il patron Romano Amadei. Con queste nomine, Reggiana definisce ulteriormente la propria struttura nell’ottica di un percorso mirato ad affrontare le nuove sfide con forte determinazione e rinnovata ambizione. A Vacondio e Tosi la Società rivolge i migliori auguri di buon lavoro”.