Ufficiale: Reggiana, si separano le strade con il ds Fracchiolla

29/05/2026 | 17:10:15

Domenico Fracchiola lascia la Reggiana. Di seguito il comunicato del club che sancisce l’addio con il dirigente: “AC Reggiana e Domenico Fracchiolla dividono le rispettive strade. La Società comunica la decisione di non proseguire nella stagione alle porte il percorso con il direttore sportivo e il direttore tecnico, Gennaro Scognamiglio. A loro il Club granata rivolge un ringraziamento per l’impegno profuso e i migliori auguri per le future sfide professionali e personali”.

Foto: logo Reggiana