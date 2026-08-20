Ufficiale: Reggiana, Rover rinnova fino al 2028
20/08/2026 | 12:46:49
AC Reggiana comunica il prolungamento del contratto per il centrocampista Matteo Rover, che firma un nuovo accordo fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Arrivato a Reggio Emilia a luglio dello scorso anno, ha messo insieme 32 presenze con 1 gol e 3 assist nell’ultimo campionato di Serie B. Il proseguimento di questo percorso consolida la fiducia del calciatore nel progetto granata ed esprime la riconoscenza del Club nei confronti delle sue doti professionali ed umane. Sempre più granata, Matteo!
Foto: logo Reggiana