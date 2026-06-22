Ufficiale: Reggiana, risoluzione consensuale con Novakovich

22/06/2026 | 14:38:25

La Reggiana comunica di aver raggiunto la risoluzione consensuale con Novakovich: ”AC Reggiana comunica ufficialmente di avere concluso le pratiche per la risoluzione consensuale del contratto in essere con Andrija Novakovich. Il calciatore ha terminato in data odierna il proprio rapporto con il club, ponendo fine di comune intento con la Società all’accordo che avrebbe legato le parti fino al 30 giugno 2027. La società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso indossando la maglia granata e augura le migliori fortune, umane e professionali, per il futuro”.