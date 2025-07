Ufficiale: Reggiana, preso Bozzolan dal Milan

11/07/2025 | 11:56:31

La Reggiana acquisisce a titolo definitivo dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Bozzolan. Il giovane esterno difensivo mancino firma in granata un contratto fino al 2027. Classe 2004, ha svolto il proprio percorso nel Settore Giovanile del club rossonero arrivando a competere a livello internazionale fino alla semifinale di Youth League nella stagione 2023/24. L’anno seguente ha fatto il suo esordio fra i professionisti in prestito al Perugia, per poi tornare al Milan nell’ultimo campionato con la formazione Under 23. Bozzolan veste la maglia Azzurra e con l’Italia ha vinto nel 2023 il campionato Europeo Under 19.

Foto: logo Reggiana