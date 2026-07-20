Ufficiale, Reggiana: Libutti rinnova il contratto fino al 2028

20/07/2026 | 13:20:03

La storia tra il club emiliano e Libutti continua: rinnovo del contratto fino al 2028. Di seguito il comunicato della Reggiana: “AC Reggiana annuncia la firma del calciatore Lorenzo Libutti, che sigla un contratto fino al 30 giugno 2028. Il difensore classe ’97 raggiunge, così, le otto stagioni con la maglia granata diventando un simbolo sportivo della città di Reggio Emilia e confermandosi nel futuro della Società.

Nel suo percorso in Reggiana, dal 2019 a oggi, Libutti ha messo insieme 185 presenze – 174 nei campionati di Serie B e Serie C, 9 in Coppa Italia – e ha conquistato due promozioni in cadetteria.

Libu è sempre granata!”

Foto: sito Reggiana