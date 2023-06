Ufficiale: Reggiana, il ds Goretti rinnova fino al 2025

La Reggiana ha annunciato di aver blindato il ds Goretti dopo la promozione in Serie B.

Questa la nota: “AC Reggiana comunica che in data odierna ha esercitato il diritto di rinnovo e ha prolungato il contratto del Direttore Sportivo Roberto Goretti fino al 30/06/2025. Il presidente del club Carmelo Salerno ha commentato così questo rinnovo: “Siamo molto contenti di questo rinnovo e prolungamento del contratto del Direttore Goretti perché quest’anno la Società ha particolarmente apprezzato il suo lavoro quotidiano, svolto con impegno, competenza e passione. Un lavoro prezioso che è stato determinante per la vittoria del campionato. Siamo certi che nei prossimi due anni la sua collaborazione sarà fondamentale per la crescita sportiva della Reggiana”.

Foto: twitter Perugia