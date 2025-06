Ufficiale: Reggiana, Fracchiolla è il nuovo ds. Scognamiglio il dt

10/06/2025 | 16:12:36

La Reggiana ha annunciato un nuovo direttore sportivo e un nuovo direttore tecnico. Lo ha comunicato sui propri canali ufficiali annunciando la nomina di Domenico Fracchiolla e Gennaro Scognamiglio. Di seguito il comunicato ufficiale: “AC Reggiana dà il benvenuto a Domenico Fracchiolla, nuovo direttore sportivo granata. Il dirigente classe ’84, nato nel barese, è un profilo emergente nel panorama calcistico italiano e si è distinto nel suo percorso fino ad ora per la capacità di individuare e valorizzare talenti. Nella stagione appena conclusa ha guidato il Giugliano ai playoff nel Girone C di Serie C, dopo le esperienze al Lecco e alla Virtus Francavilla, oltre che ai trascorsi in area scouting e settore giovanile tra Udinese, Hermannstadt e Bari. Con la Reggiana ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2026. Contestualmente, la Società granata comunica l’arrivo di Gennaro Scognamiglio con il ruolo di direttore tecnico. Dopo una carriera ventennale da calciatore e l’ultima stagione da dirigente al Giugliano, Scognamiglio sarà di supporto nella conduzione dell’area sportiva. La Società porge un caloroso benvenuto a Reggio Emilia e i migliori auguri di buon lavoro.”

Foto: logo Reggiana