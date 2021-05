Ufficiale: Reggiana, è addio con Alvini

Massimiliano Alvini non sarà l’allenatore della Reggiana nella prossima stagione. Il tecnico ha infatti deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. Termina l’avventura con la squadra emiliana dopo la promozione in Serie B e l’amara retrocessione di questa stagione.

Sui social il club ha voluto così salutare l’allenatore: “Grazie Max! 70 panchine granata e una storica promozione in Serie B”.

