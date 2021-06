Ufficiale: Reggiana, Diana è il nuovo allenatore

La Reggiana ha scelto l’allenatore per la prossima stagione: è Aimo Diana. Ecco il comunicato ufficiale del club. “AC Reggiana è lieta di comunicare che Aimo Diana sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra. Con il tecnico bresciano è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2022 con un rinnovo automatico per la stagione successiva in caso di promozione in Serie B. Diana approda in granata dopo aver iniziato la propria esperienza da allenatore nel Settore Giovanile della FeralpiSalò, passando poi alla guida della Prima Squadra nella stagione 2015/2016. Seguono le stagioni sulle panchine di Pavia, Melfi e Sicula Leonzio. Nel 2018/2019 l’approdo al Renate, sempre in Lega Pro, di cui sarà il Responsabile Tecnico della Prima Squadra per le successive tre stagioni. La società AC Reggiana porge a mister Diana un sincero in bocca al lupo in vista dell’inizio di questa nuova avventura in granata”.

FOTO: Sito ufficiale Reggiana